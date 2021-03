Anzeige

Arbeiten von zu Hause und Video-Konferenzen sind durch Corona das New Normal. Eine gute technische Ausstattung in den eigenen vier Wänden ist daher ein Muss. Denn wer möchte Videokonferenzen durch schlechte Tonqualität stören? Hier kommt das Mikrofon MV5C ins Spiel. Es wurde speziell für den Einsatz im Homeoffice entwickelt und bietet drei schaltbare DSP Modi für Stimme, Instrument und Flat. Auch beim Design punktet es: Das Mikro erinnert an alte Modelle des Herstellers aus den 1950er Jahren.

Das MV5C kann mit oder ohne Kopfhörer verwendet werden. Mit den mitgelieferten Kabeln wird es einfach an einem Mac- oder Windows-Computer angeschlossen. Es ist mit Drittanbieter-Konferenzplattformen wie Zoom und Microsoft Teams kompatibel. Dank Speech Enhancement-Modus werden laut Herstellerangaben unerwünschte Umgebungsgeräusche reduziert. Für 125 Euro kann das Mikrofon hier bestellt werden.