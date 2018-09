Sportliche Smartwatch

Anzeige

Pulse Play ist eine Smartwatch, die speziell für die Bedürfnisse eines intensiven Spiels mit Schläger entwickelt wurde. Die schlichte, moderne Uhr hat drei Hauptfunktionen und ist perfekt für Tennisamateure, Badmintonchampions, Squash-Fans und Tischtennisspieler auf allen Niveaus.

1. Als Kommentator und Schiedsrichter kann der Punktestand festgehalten und über Lautsprecher angesagt werden.

2. Nach dem Spiel wird der Verlauf in einem Logbuch aufgezeichnet und so eine Statistik ermittelt und das eigene Leistungslevel gemessen.

3. In einer Community können eigene Erfolge mit Freunden, Bekannten, Familie und in sozialen Netzwerken geteilt und neue Spielgegner gefunden werden.

Die Uhr verfügt über Android und Bluetooth, einen integrierten Lautsprecher und eine LED Anzeige.

Pulse Play kann beim Hersteller für umgerechnet etwa 110 € erworben werden. Der Versand ist gratis.

5. September 2018