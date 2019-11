Anzeige

Haben Sie auf Reisen, am Strand oder auch nur in der Bahn immer Angst, dass jemand ihren Rucksack auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlen könnte? Clickpack X setzt dem ein Ende. Es handelt sich um einen Anti-Diebstahl-Rucksack, der auch mit Messern nicht zu zerstören ist. Zudem bietet der Rucksack ausreichend Stauraum auch für Laptop und Co.

Clickpack X ist zudem mit einem TSA Schloss, RFID_Block und einem Ladesystem für Smartphones und Tablets ausgestattet. Beim Clickpack X handelt es sich um das neueste Modell der Rucksäcke von Korin Design, das man sich auf Kickstarter sichern kann. Ältere Modelle kann man hier kaufen.

