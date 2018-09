Wearable für Tennisspieler

Anzeige

Babolat Pop, so heißt ein Fitnesstracker für Tennisspieler, der als Armband getragen wird. Per Smartphone verbunden, sammelt der von atmungsaktiven Neopren umhüllte 9-Achsen-Sensor Daten über die Performance während des Trainings. Mehr als 10 h kann das smarte Gerät aufzeichnen. Einen Überblick über die Spieldauer, Kraft oder die Anzahl an Aufschlägen, Smashes und Volleys bietet die zugehörige App.

Auch bietet diese die Möglichkeit, sich mit Freunden zu vergleichen und zu Matches herauszufordern. Wer möchte, kann zudem globalen oder kategoriebezogenen Ranglisten beitreten und seine Position so stets im Blick behalten. Die App ist für Android und iOS und in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch und Russisch erhältlich.

Das Wearable erfasst folgende Fitnessdaten: Vorhand, Rückhand, Aufschläge, Schmetterball, Volleys, Topspin, Power, Schläge, Spielzeit, Activity Score, Gesamtscore, längster Ballwechsel und Frequenz.

Einen Babolat-Händler kann man hier suchen, der Preis beläuft sich auf knapp 60 €.

10. September 2018