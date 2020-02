Hannover Messe 2020: Vorerst keine Absage wegen Coronavirus

Anzeige

In den letzten Tagen wurden mehrere große Industriemessen wegen des Coronavirus abgesagt und verschoben. Zuletztdie Eisenwarenmesse in Köln, die Light + Building in Frankfurt sowie die JEC World in Paris. Natürlich kommen jetzt Fragen auf, wie es mit der Hannover Messe 2020 aussieht. Veranstalter, die Deutsche Messe, hat sich jetzt zum weiteren Vorgehen geäußert.

Laut Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands, ist es noch zu früh, die Hannover Messe, die vom 20. bis 24. April in Hannover stattfinden soll, zu verschieben. Allerdings soll Mitte März eine Neubewertung der Risikolage erfolgen.

Keine nennenswerten Austellerabsagen bisher

„Am 25. Februar gab es zur aktuellen Lage ein Abstimmungsgespräch mit dem Vorstand des Ausstellerbeirats und den Verbänden. Alle Teilnehmer sind sich einig, dass es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh ist, um über eine Verschiebung der Hannover Messe zu entscheiden. Zur Veranstaltung, die am 20. April ihre Tore öffnet, gibt es Stand heute keine nennenswerten Absagen von Ausstellern. Diese Woche finden weitere Gespräche mit den Gesundheitsbehörden statt, um zu entscheiden, welche konkreten Maßnahmen zur Hannover Messe umgesetzt werden“, sagte Köckler.

Jedoch nehme man die aktuellen Entwicklungen und Geschehnisse rund um das Coronavirus sehr ernst und würde in stetigem Austausch mit den Gesundheitsbehörden stehen. „Die Entwicklungen in Europa und die Verschiebung einzelner Messen in Deutschland zeigen jedoch, dass sich die Situation tagtäglich ändern kann. Insofern werden wir die Sachlage weiterhin intensiv beobachten und diskutieren“, so Köckler. In Kalenderwoche 12, Mitte März, solle dann gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden und dem Ausstellerbeirat die Sachlage neu bewertet werden.ag

27. Februar 2020