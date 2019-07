Anzeige

„Lassen Sie uns gemeinsam an der Gestaltung unserer Zukunft arbeiten“, sagte Markus Horn, neuer Präsident der European Cutting Tools Association (ECTA) am Donnerstag. Horn ist Geschäftsführer der Paul Horn GmbH in Tübingen und wurde anlässlich der World Cutting Tools Conference 2019 am Tegernsee zum ECTA-Präsidenten gewählt. Er dankte in seiner Antrittsrede den ECTA-Mitgliedern für das in ihn gesetzte Vertrauen und seinem Vorgänger Marc Schuler vom schweizerischen Unternehmen Dixi Polytool SA, für dessen Engagement.

„Die ECTA bietet unserer Branche vielfältige Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten und unsere Branche in Europa und der ganzen Welt zu fördern. Und genau dafür werde ich mich in meiner Amtszeit einsetzen“, sagte Horn. European Cutting Tools Association (ECTA) ist der Europäische Verband der Hersteller von Zerspanungswerkzeugen und Spannzeugen. Im dreijährigen Rhythmus veranstaltet die ECTA an wechselnden Orten Weltkonferenzen.

11. Juli 2019