Anzeige

Die Jury hat die zwölf Finalisten um den Branchenpreis „Excellence in Production“ festgeklopft. Die Sieger werden am 13. November in Aachen gekürt.

Seit 16 Jahren präsentieren das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen und das Fraunhofer IPT die besten Werkzeug- und Formenbaubetriebe. In diesem Jahr beteiligten sich 303 Unternehmen am Wettbewerb. 16 von ihnen wurden von einem Expertenteam der beiden Institute auditiert und zwölf durch eine unabhängige Jury als Finalisten nominiert. Die Preisverleihung an den „ Werkzeugbau des Jahres 2019“ findet am 13. November 2019 vor rund 250 Gästen im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung im Krönungssaal des Aachener Rathauses statt und ist Bestandteil des 19. Internationalen Kolloquiums „Werkzeugbau mit Zukunft“. Eine Jury aus Vertretern von Wissenschaft, Politik und Industrie zeichnet während der Preisverleihung den Gesamtsieger und die Besten aus verschiedener Kategorien mit einem wertvollen Pokal und Urkunden aus. Der Erstplatzierte wird den begehrten Pokal und die dazugehörige Urkunde vom Vorjahressieger, Phoenix Contact, erhalten.

Die Finalisten zählen schon jetzt zu den besten Werkzeug- und Formenbaubetrieben im deutschsprachigen Raum. Sie haben sich in einem hart umkämpften Wettbewerbsumfeld bewiesen. Das Programm und weitere Infos zur Preisverleihung finden Sie unter www.excellence-in-production.de

11. Oktober 2019

Hier finden Sie mehr über: