Alles hat seinen Preis

„Komm, erzähl mir was,

plauder auf mich ein…“ Was Herbert Grönemeyer ins Mikrofon nuschelt, mag nicht jedermanns Sache sein. Damit ist nicht des Barden Stimme gemeint, sondern die besungene Aktion. So mancher Taxigast weiß ein Lied davon zu singen. Der Redselige wird ohne zu zögern auf dem Beifahrersitz Platz nehmen und sogleich in den Smalltalk-Modus schalten. Mehrheitlich entscheiden sich Fahrgäste aber für die Rückbank – um Ruhe zu haben. Sicher ist sicher, denkt sich der dem Dampfplaudern abgeneigte Mensch. Es könnte aber auch ein Trugschluss sein. Zwar muss er sich nicht in Konversation mit dem Fahrer üben, lebt aber auf der Rückbank weit unsicherer als auf dem Beifahrersitz. Laut dem ADAC schützen Fahrer und Beifahrer bessere Sicherheitssysteme. Hinten fehle es an Airbags, und Sicherheitsgurte und die Kopfstützen würden oft zu wünschen übrig lassen. Das erhöht das Risiko des Hinterbänklers, sich an Kopf, Brust- und Halswirbelsäule zu verletzen. Die Plaudertasche vorne sollte sich ihrer aber nicht so sicher sein. Die seichte Unterhaltung mit dem quasselnden Taxler mag für kurzweilige Fahrt sorgen, kann die Zeit aber auch dehnen – und mit ihr die Wegstrecke. Alles hat eben seinen Preis. dk

12. April 2018