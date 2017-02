Anzeige

Die Produktion im Maschinenbau ist 2016 in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes um real 0,2 % gesunken. Erwartungsgemäß hätte es 2016 nur für eine Stagnation gereicht, erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers die Entwicklung. Nach einem guten Start habe es zur Jahresmitte noch Hoffnung auf einen guten Wert gegeben. Im zweiten Halbjahr allerdings habe die Skepsis der Investoren eher erneut zugenommen.

In einem herausfordernden weltwirtschaftlichen Umfeld konnte die Maschinenbauindustrie durch erfolgreiche Geschäfte in Europa und in vielen kleinen Märkten die teils kräftigen Rückgänge beispielsweise in China oder den USA kompensieren. „Der Schlüssel für diese vielen kleinen Erfolge waren Innovation, Offenheit und Verlässlichkeit“, betonte Wiechers. „Tugenden auf die wir weiter setzen und die wir auch politisch einfordern – national wie international.“

17. Februar 2017