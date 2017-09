Maschinen alarmieren per E-Mail oder SMS

Anzeige

B&R baut seinen Software-Baukasten Mapp Technology weiter aus. Mit der neuen Funktion Mapp Tweet können Maschinenapplikationen nun Informationen per SMS oder E-Mail senden. Die gewonnene Eigenintelligenz erhöht die Verfügbarkeit der Maschine. Das Tool ist mit wenigen Klicks eingerichtet und lässt sich mit anderen Mapp-Komponenten verbinden. So kann die Alarm-Komponente Mapp Alarm-X bei Alarmen, die sofortiges Eingreifen erfordern, automatisch eine Nachricht an den Wartungstechniker schicken. Es können weitere Informationen, etwa zur Behebung der Alarm-Ursache, mitgesendet werden, sodass ein Instandhalter schnell und effizient die Ursache beheben kann.

16. September 2017