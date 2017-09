Thermomanagement auch bei Staub und Schmutz

Anzeige

Deltaluxx, das neue Modell der Luxx-Serie von Gifas, überzeugt durch Design und Flexibilität. Ihr effizientes Thermomanagement stellt auch in staub- und schmutzbelasteten Bereichen eine dauerhaft ausreichende Kühlung sicher. Durch optionale Dali- und 1-10-V-Dimm-Schnittstellen lässt sie sich in Beleuchtungssysteme integrieren. Mit einem Außendurchmesser von 450 mm, 180 Highpower-LEDs und hochwertigen Einzeloptiken mit verschiedenen Abstrahlcharakteristiken wird der Einsatz in Hallen bis 25 m Höhe ermöglicht. Mit ihrem robusten Aludruckgussgehäuse, der PTFE-Antihaftbeschichtung, einer Druckausgleichsmembran sowie dem Einsatz von robusten Polycarbonat-Scheiben arbeitet die Leuchte zuverlässig bei bis zu 60 °C.

12. September 2017