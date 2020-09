Mit diesem Exoskelett bleibt der Werker gesund

Anzeige

Das ist nicht Batman in Unterwäsche über den Dächern von Gotham City, sondern ein ganz normaler Werker. Allerdings ausgestattet mit dem Besten, was der Arbeitsschutz zu bieten hat. Das ausgeklügelte Produkt an Rücken und Oberarmen nennt sich Comau Mate und ist eine tragbare Robotervorrichtung, die bei schweren Arbeiten Muskeln und Knochen entlastet. Genauer gesagt ist die Innovation das erste Exoskelett mit einem so genannten EAWS-Zertifikat (Ergonomic Assessment Work-Sheet). Das Modell reduziert nachweislich das „Risiko einer biomechanischen Überbelastung“ der oberen Gliedmaßen.

Grundlage für diese Aussage ist ein Bewertungssystem, das von der Ergo Foundation gefördert wird, Italiens Referenzstelle für die Organisation und Messung von Arbeit und Ergonomie. In einem Test werden dabei Menschen studiert, die mit Comau Mate Routinearbeiten durchführen, bei denen die Arme häufig gebeugt und gestreckt werden müssen. Das Ergebnis ist ebenso attraktiv wie das Produkt selbst: Die ergonomischen Belastungswerte waren bei dynamischen Schulterbewegungen im Schnitt um 25 % geringer. Bei einer statischen Haltung wurden sogar 30 % erreicht. Bild: Comau