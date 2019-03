Roboter auf Expansionskurs

Anzeige

Das Anwendungsfeld der Robotik scheint unerschöpflich. Fast jede Woche entsteht irgendwo auf der Welt eine neue Applikation. Diesen Trend bestätigen auch die Bewerbungen für den diesjährigen Robotics Award, der gemeinsam vom Industrieanzeiger und der Deutschen Messe verliehen wird. Am 12. März tagte die Jury und hat aus den Top Ten die drei Nominierten herausgearbeitet. Zu den Siegern, die am 2. April auf der Hannover Messe geehrt werden, gehört eine außergewöhnliche Robotik-Lösung der FH Aachen. Das Modell Etarob ist ein autonomer Feldroboter, der für die wirtschaftliche Unkrautregulierung in verschiedenen Gemüsekulturen konzipiert wurde. Eine intelligente Software kann zwischen Pflanze und Unkraut unterscheiden. Das unerwünschte Gewächs wird durch Stromimpulse für drei Wochen außer Gefecht gesetzt.

Der dänische Roboterbauer OnRobot hat es mit einer innovativen Greiftechnik, dem Gecko Gripper, ebenfalls auf das Podest geschafft. Der Name der Lösung kommt nicht von ungefähr, denn es wird die gleiche Hafttechnik wie bei Geckofüßen genutzt. Millionen mikroskopisch kleiner Härchen erzeugen bei Kontakt mit einer Oberfläche die sogenannten Van-der-Waals-Kräfte, mit denen Objekte ohne weiteren Energieaufwand gehalten werden können. Der Gecko Gripper eignet sich besonders für flache und glatte Werkstücke, die bislang noch händisch bewegt werden mussten und eröffnet dadurch neue Anwendungen für die Robotik. Wenn Sie auch in der Robotik unterwegs sind und eine innovative Lösung auf die Beine gestellt haben, dann folgen Sie dem alten Sprichwort „Tue Gutes und rede darüber“ und bewerben Sie sich für den kommenden Robotics Award.

25. März 2019