Automatisierung und Digitalisierung: Biontech baut mit Siemens weltweite Impfstoffproduktion aus

Der Mainzer Covid-Impftstoff-Hersteller Biontech und Siemens wollen ihre Zusammenarbeit beim schnellen Produktionsaus- und -aufbau für den Covid-19-Impfstoff intensivieren. Siemens liefert im Rahmen der strategische Kooperation neueste Automatisierungs- und Digitalisierungstechnik für die Herstellung von Covid-19-Impfstoffen. Geplant ist auch ein gemeinsamer Aufbau einer Impfstoff-Produktion in Singapur.

Werk Marburg als weltweites Vorbild

Das Biotechnologieunternehmen Biontech will nach dem Vorbild des Marburger Werks und auf Basis ihrer Technologie weltweit neue Produktionsstätten für die Covid-19-Impfstoffproduktion aufbauen, unter anderem eine Produktionsstätte in Singapur. In Marburg hatte Biontech bereits – ebenfalls mit Hilfe von Siemens – in fünf Monaten eine bestehende Anlage für die Produktion des Impfstoffs umgebaut.

Siemens wird nun im Rahmen der Kooperation die neuesten Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologien für Produktionsstätten von Biontech einbringen, unter anderem Design-, Simulations- und Engineering-Software sowie die Prozessleittechnik.

Produktion in fünf Monaten statt einem Jahr umgebaut

„Siemens und Biontech arbeiten schon lange erfolgreich zusammen. Biontech hat als erstes Unternehmen gemeinsam mit Pfizer einen neuen mRNA-Impfstoff auf den Markt gebracht. Unsere Technologien und unsere langjährige Erfahrung haben ihnen dabei geholfen, die Produktion in fünf Monaten statt einem Jahr umzubauen. Jetzt wollen wir diesen Erfolg gemeinsam auf andere Fertigungsstätten übertragen – und so den Covid-19-Impfstoff möglichst schnell weltweit verfügbar machen,“ sagt Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Digital Industries.

