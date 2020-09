Anzeige

Am 7. und 8. Oktober findet die Konferenz „Künstliche Intelligenz in der industriellen Produktion“ der Deutschen Messe Technology Academy und Zukunftsallianz Maschinenbau statt. Die Konferenz richtet sich an Geschäftsführer, Werks- und Betriebsleiter sowie Produktionsverantwortliche, die sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen und vor der Einführung stehen. Angesprochen sind alle produzierenden Unternehmen. KI bietet produzierenden Unternehmen zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Neben Effizienzsteigerungen in der Produktionskette, Qualitätssicherung und -optimierung der Werkstücke bietet KI auch die Möglichkeiten der Kombination menschlicher und künstlicher Intelligenz.

Laut einer Bitkom-Studie vom Juni 2020 sehen 28 % der Unternehmen KI als eine Gefahr für das eigene Unternehmen, 17 % sehen sogar ihre Existenz bedroht. Dass das aber so nicht sein muss, sondern welche Chancen und Potenziale KI in der industriellen Produktion bietet, beleuchtet dieses Online-Event.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Interessierte auf der Webseite der Technology Academy unter www.technology-academy.group/project/ki-in-der-produktion/.

