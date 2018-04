Anzeige

Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) veranstaltet die Konradin Mediengruppe ein prominent besetztes Event zum Thema „Smarte Maschinen im Einsatz – Künstliche Intelligenz in der Produktion“. Der Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe zur KI im produzierenden Gewerbe findet am 15. Mai 2018 beim Fraunhofer IPA in Stuttgart statt. Die Konferenz richtet sich vor allem an strategische Entscheider etwa aus der Automobilindustrie und dem Maschinenbau einschließlich Logistik und Transport sowie der interessierten Öffentlichkeit.

Um den Trends der Digitalisierung, Industrie 4.0, Robotik und dem Internet der Dinge gerecht zu werden und das Eindringen von Künstlicher Intelligenz in die Arbeitswelt zu beleuchten, stehen spannende Vorträge auf der Agenda. Führende Vertreter aus Wirtschaft und Forschung diskutieren neue Lösungsansätze und Prognosen rund um Geschäftsmodelle, Arbeitsprozesse, innovative Produkte, Dienstleistungen und Chancen für Unternehmen.

Zu den prominenten Rednern gehören Experten von Google, Siemens, IBM, des KIT, Fraunhofer IPA und weitere Fachleute aus den Bereichen Unternehmensführung und Maschinenethik. Schirmherrin ist Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg.

Das Event findet von 9 bis 18 Uhr statt und ist auf 150 Teilnehmer limitiert. Anmeldungen und Programm: https://industrie.de/kuenstliche-intelligenz/

24. April 2018