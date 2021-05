Rapidtech 2021 ausschließlich digital

Anzeige

Der Rapid.Tech 3D-Fachkongress 2021 findet ausschließlich digital statt. „Die Pandemie-Situation erlaubt nach wie vor keine gesicherte Vorbereitung und Durchführung einer Live-Veranstaltung in diesem Sommer“, erklärt Michael Kynast, Geschäftsführer der Messe Erfurt. „Deshalb geben wir den AM-Zukunftsmachern am 22. und 23. Juni eine digitale Bühne und führen Anwender und Anbieter virtuell zusammen.“ Kynast erhält dafür die ausdrückliche Unterstützung des Fachbeiratsvorsitzenden Michael Eichmann von Stratasys und von Prof. Dr. Gerd Witt von der Universität Duisburg-Essen – diese Entscheidung sei in Abstimmung mit dem Fachbeirat getroffen worden.

Neun digitale Foren und eine virtuelle Expo

Bisher war ein hybrides Format für die älteste deutsche Kongressmesse im Bereich Additive Manufacturing (AM) geplant. Kynast verspricht dennoch ein attraktives, nutzenorientiertes Programm in neun branchen- und technologiespezifischen Foren. Die Gäste des Online-Events könnten sich auf ein anwenderbezogenes Fachprogramm freuen, das AM-Lösungen unter dem Leitgedanken Nachhaltigkeit präsentiert. „Außerdem bieten wir eine virtuelle Expo und Networking Area an.“

Das Forum „Neues aus AM“ hat Premiere

Im Kongress-Livestream werden Anwender und Anbieter additiver Technologien Best-Practice-Beispiele sowie neueste Entwicklungen aus den Bereichen Automobil & Mobilität, Medizin- & Orthopädietechnik, Luftfahrt, Software/Prozesse/Konstruktion sowie Werkzeug-, Modell- & Formenbau vorstellen. Außerdem bietet das erstmals auf dem Programm stehende Forum „Neues aus AM“ einen Blick in die Zukunft der additiven Fertigung und präsentiert Verfahren sowie Werkstoffe, die über den Stand der aktuell genutzten Technik hinausreichen, aber bereits eine hohe Anwendungsreife besitzen.

Parallel dazu gibt es ein „Rapid.Tech Spezial“: Im Mittelpunkt stehen Innovationen aus Forschung und Entwicklung, die in den Foren AM Wissenschaft, AM in Bauwesen & Architektur sowie Fraunhofer Kompetenzfeld Additive Fertigung thematisiert werden.

Ein Highlight: Additive Fertigung in der Produktion von Daimler-Bussen

Traditionell eröffnet wird jeder Kongresstag mit einem Keynote-Vortrag, neu ist darüber hinaus ein weiteres Schlüsselreferat zum Abschluss der Veranstaltung. Am 22. Juni 2021 informieren Ralf Anderhofstadt und Janis Kretz von Daimler Buses, wie die additive Fertigung bereits in die Bus-Produktion integriert ist. Weshalb der industrielle 3D-Druck für das klimaneutrale Flugzeug der Zukunft unabdingbar ist, erläutert Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. zu Beginn des zweiten Kongresstages.

3D-Druck im Flügelenden-Klappantrieb von Boeing

Eine spezielle Luftfahrtanwendung steht im Mittelpunkt des Abschlussvortrags am Nachmittag des 23. Juni. Alexander Altmann von Liebherr-Aerospace Lindenberg wird über die Integration der AM-Technologie in die Produktion des Flügelenden-Klappantriebssystems der Boeing 777X anhand eines Hydraulikaktuators berichten. (os)

