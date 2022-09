ACI stellt Lasermarkierer für das industrielle Umfeld vor

Das Highlight auf dem Stand von ACI (Halle 7, Stand 7117) ist das kompakte Lasersystem „DFL Ventus Marker Industrial Design“, das speziell für den Einsatz in Fertigungslinien konzipiert wurde. Das staub- und spritzwassergeschützte Gehäuse, das über die Schutzart IP64 verfügt, lässt sich überall einfach und flexibel montieren. Der Anwender hat die Wahl zwischen einem 19-Zoll-Einbau- oder einem Auftischgerät. Je nach Applikation ist das System in verschiedenen Leistungsklassen und Strahlqualitäten verfügbar. Die Software „Magic Mark“ bietet den gezielten Zugriff auf alle verfügbaren Funktionen und Steuerungsmöglichkeiten des Lasers inklusive den Peripheriegeräten. Das Modell ist vollständig luftgekühlt und verkraftet eine Umgebungstemperatur bis zu 40 °C. Zu den Standardschnittelen gehören ein Weitbereichseingang von 80 bis 240 V, acht digitale Ein- und Ausgänge, ein externer Sicherheitskreislauf nach PLe und die Kommunikationsschnittstelle USB 2.0. Optional bietet der Hersteller Vision-Systeme für automatische Objekterkennung, eine kameragestützte Positionierung von Markierungen, ein Codelesesysteme und Objektive für unterschiedliche Beschriftungsfeldgrößen.

Außerdem kann sich der Messegast auf dem Stand das Modell AOI (Automatic Object Identification) genauer anschauen. Dabei handelt es sich um ein kompaktes, autarkes Bildverarbeitungssystem, das für die vollautomatisierte Erkennung, Identifikation und Vermessung von Objekten, Text und Codes sowie komplexen Geometrien konzipiert ist. In der praktischen Anwendung wird der Markierbereich online über ein Kamerasystem erfasst und analysiert. Die Lasermarkierung wird vollautomatisch am Objekt ausgerichtet und geprüft. Dabei können rund 500 unterschiedliche Teiletypen direkt auf der Kamera gespeichert werden. Die neue Entwicklung ist besonders zur Beschriftung von kleinen Bauteilen in Nestern mit hoher Lagetoleranz geeignet. Aber auch größere Bauteile lassen sich mit dem Produkt präzise markieren, da hierbei Kanten oder spezielle Konturen erkannt werden.

Kontakt:

ACI Laser GmbH

Steinbrüchenstraße 14

99428 Grammetal

Tel +49 37123870130

www.aci-laser.de

