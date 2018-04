Die Wärme vor laufender Kamera

Anzeige

Die Baltech GmbH will die IR-Diagnostik mit ihrem Wärmebild-System TR-0180 Zorro auch für Einsteiger zugänglich machen (Halle 4, Stand A27). Mit der IR-Kamera sollen Videos und Fotos leicht von der Hand gehen.

Insbesondere die universelle Einsetzbarkeit des 3D-Videomoduls hebt der Aussteller hervor. Der Anwender könne die Thermographie defacto ohne Grenzen und Barrieren durchführen und auch sehr schwer zugängliche Bereiche erfassen.

Dabei sei es von besonderem Vorteil, so betont Baltech, dass die IR-Kamera von ein und derselben Position auch Fotos aufnehmen kann. Das System Baltech TR-0180 eigne sich für Bediener „jeglichen Vorbereitungsstandes“. Besonders die Funktion „Picture on the Picture“ vereinfache die Handhabung und ermögliche Infrarot-Prüfungen. Auch bei hellem Sonnenschein lasse sich drehen.

Als technische Daten nennt der Anbieter einen Bereich von -40 °C bis +1700 °C. Die Auflösung liege bei 640×480 Pixeln und der Mikrobolometer (Strahlungssensor) erlaube es, Temperaturunterschiede mit einer Empfindlichkeit von 0,06 °C zu erkennen.

Dass sich Wärmebild-Videos und Fotos aus derselben Aufnahmeposition gleichzeitig ansehen lassen, erleichtere den Diagnoseprozess: Es entsteht kein Systembruch mehr beim Auswerten von Wärmebildfilmen und -fotos. Die Wärmebilder lassen sich mit Messergebnissen und Sprachkommentaren mit bis zu 60 s Zeitdauer versehen, so die Angaben. Die austauschbare SD-Speicherkarte (8 GB) fasse 5600 Bilder im Format jpg.

