Zeigen, was möglich ist

Anzeige

Wie sich mit einer Digitalisierungsplattform Prozesse für die Produktion von morgen darstellen und analysieren lassen, stellt Grenzebach (Halle 17, Stand B42) in den Fokus seines Messeauftritts. Die Besucher erfahren, wie der Anbieter greifbare Mehrwerte schafft und wie sich daraus mit kundenspezifischen Apps ein Digitalisierungs-Ökosystem formen lässt. Am Showcase können sich Interessierte ein Give-Away produzieren lassen und so die Abläufe live erleben. Die Fachleute zeigen zudem, was Digitalisierungsansätze im industriellen Arbeitsalltag möglich machen: Das Spektrum reicht von der Konzeption und Konstruktion von Produktionsanlagen mit Virtual Reality-Unterstützung bis zur Simulation von komplexen Prozessketten.

30. März 2019