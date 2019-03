Text-to-Speech erkennt verschiedene Betonungen

Anzeige

Das BI-Tool Lydia Warehouse Intelligence (LWI) von Topsystem (Halle 8, Stand B75) strukturiert und analysiert die mit Lydia Voice gesammelten Prozessdaten und stellt diese für weitere Auswertungen bereit. Zudem definiert das BI-Instrument relevante KPIs – etwa Serverantwortzeiten, Akkulaufzeit oder die WLAN-Feldstärke – und überwacht deren Einhaltung. Eine weitere Funktion ist die Festlegung von Grenzwerten: Werden diese über- oder unterschritten, alarmiert das System automatisch den Anwender. LWI eignet sich somit als Vorstufe für Predictive Maintenance. Last not least sind Features zu sehen, die den Einsatz der Lydia Voice Suite noch komfortabler gestalten: Dazu zählen die Online-Hilfe, ein flexibles Text-to-Speech-System und ein Textmessaging-System.

1. März 2019