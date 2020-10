Anzeige

Aus aktuellem Anlass hat Kager sein PSA-Sortiment um eine zertifizierte Gesichtsfeld-Schutzmaske erweitert. Sie eignet sich aufgrund ihrer chemisch-thermischen Beständigkeit für den Einsatz in Labor-, Chemie-, Prozess- und Verfahrenstechnik. Auch bei Überkopfarbeiten in der Installations- und Werkstatttechnik kann die Maske wertvolle Dienste leisten, so der Hersteller.

Der Face-Protector besteht aus einem leichten Polypropylen-Stirnring, einem breiten Knopfloch-Gummiband und einem großformatigen Gesichtsfeldschirm aus weichelastischem PVC. Auf der Basis des hauseigenen Produktsortiments von ein- und mehrkomponentigen Klebstoffen und Dichtmitteln haben die Techniker von Kager insbesondere den transparenten Gesichtsfeldschirm der Schutzmaske auf seine Beständigkeit gegenüber zahlreichen Lösungsmitteln, Verdünnern und Chemikalien getestet. Außerdem wurde der Schirm des KFP dem intensiven Einfluss verschiedener Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Temperaturen von bis zu 100° C ausgesetzt. Dabei zeigte sich unter anderem: Er ist auf breiter Front chemikalienbeständig und bleibt bis zu einer Umgebungstemperatur von bis 60° C formstabil. Bei höheren Temperaturen wird das Material des Schirms zwar zunächst weicher, es lässt sich aber während der Abkühlung wieder in Form bringen.

Weitere Informationen zu dem Produkt gibt es hier.