Ungewöhnliches Ladegerät

Yolk bietet laut eigenen Angaben das dünnste und leichteste Solar-Ladegerät der Welt an. Mit dem passenden Namen Solar Paper versehen, kann das 9 x 19 x 1,1 cm große Hauptmodul um weitere Elemente erweitert werden, wodurch sich die Leistung erhöht. Die Zelleffizienz des 75 g schweren Moduls beträgt rund 23 %, womit Smartphones an sonnigen Tagen in etwa 2,5 h aufgeladen sein sollen. Anwendbar für jedes USB-Gerät.

Möchte man leistungsstärkere Geräte laden, kann man das Basismodul um eine beliebige Anzahl an Modulen erweitern. Diese haften per Magnet aneinander und lassen sich hinterher wieder zusammenfalten, um Platz einzusparen. Das Hauptmodul verfügt zudem über ein LCD-Ampermeter, das die aktuelle Stromstärke anzeigt und so den Vergleich zwischen unterschiedlichen Wetterbedingungen erlaubt.

Weiterhin hat jedes Solarmodul in seinen vier Ecken Löcher eingebracht, die zum Befestigen, zum Beispiel am Rucksack, genutzt werden können. Im Lieferumfang ist neben dem Ladegerät eine Bedienungsanleitung und eine Aufbewahrungstasche enthalten. Je nach Leistung/Anzahl der Module, variiert der Preis. Die Verison mit 5 Watt erhält man für knapp 100€ zum Beispiel hier oder hier. Beim Hersteller lassen sich zudem weitere Versionen auswählen.

23. Juli 2018