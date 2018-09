Wie die Quantenphysik funktioniert

Anzeige

„Das Geheimnis der Quantenwelt“ ist ein Comic, der Lust auf Physik macht: Auf 168 überwiegend schwarz-weißen Seiten gehen Bob und sein Hund Rick auf Reise durch die Welt der Quantenphysik. Neben Einstein, Planck und Schrödinger (samt Katze) stoßen die beiden dabei an die Grenzen ihres Verstands. Unterhaltsam und lehrreich zugleich.

Geschrieben ist das von Bild der Wissenschaft zum Wissensbuch des Jahres 2017 gekürte Werk vom Franzosen Thibault Damour, Professor für Theoretische Physik. Die Zeichnungen stammen von Mathieu Burniat und kommen überwiegend ohne Farbe aus. Nur dort, wo die Ideen der Quantenphysik auftauchen, verwendet der Illustrator Farbe und hebt diese somit vom restlichen Inhalt ab.

Die Graphic Novel gibt ihren Lesern Einblicke in eine Welt, in der Katzen gleichzeitig tot und lebendig sein können und unsere Logik und Vorstellungskraft auf die Probe gestellt werden. Ein Glossar erklärt wichtige Begriffe und stellt relevante Theorien und Physiker der Quantenphysik vor.

Das Buch ist gebunden, 19,5 x 26,5 cm groß und im Knesebeck Verlag erschienen. Für 19,95 € kann man es hier erwerben.

11. September 2018