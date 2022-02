Nicht nur für hohe Tiere

Wissen Sie noch, wann das war, als die heillos zerstrittene GroKo auf der Zugspitze tagte? War das nicht affig damals? Als die Politmacher da oben standen, den Schlips mal schnell im Sakko versteckt, während andere an der Talstation warteten oder irgendwo an Deutschlands höchstem Berg transpirierend in den Seilen hingen. Immerhin: Die Dreier-Ampel hat es auch ohne Gipfel geschafft. Der liebe Markus hätte sie wohl auch nicht hochgelassen und die Seilbahn bestimmt einer kurzfristigen Revision ausgesetzt, oder so. Andererseits wäre es ja schon schick, einmal so affig zu tagen, auch für uns Industrie-Normalos. Oder?

Da hätte ich Ihnen etwas: Tagen Sie im Kölner Zoo. Jupp, das geht, auch ganz ohne Gorillas, die in Schlips und Kragen hinter einem her sind und aufpassen. Der Kölner Zoo baut nämlich gerade die ehemalige Direktorenwohnung „Villa Bodinus“ zur „multifunktionalen Tagungslocation“ um (benannt nach dem Gründungsdirektor Heinrich Bodinus von 1860). Die Eröffnung ist für Sommer 2022 geplant, die Baukosten liegen bei 3 Mio. Euro. Auf B2B–Angeboten (!) liegt der Schwerpunkt. Wie es innen aussieht, weiß allerdings keiner und auch nicht, ob es einen geheimen Zugang zum Löwenkäfig gibt, dessen Tür sich bei Bedarf kurz heben lässt. Wir müssen nur aufpassen, dass die Politik uns nicht die Location wegschnappt. Obwohl. Der Scholz könnte doch den Putin einladen. Der hat doch auch so eine Affinität zu Tieren … (os)