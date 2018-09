Capsule Hotels als günstige Unterkunft

Anzeige

Wer in Japans hochtechnisierten Großstädten unterwegs ist, wird häufiger auf eine besondere Art von Unterkunft stoßen: Kapselhotels. Diese Form der Bleibe erblickte 1979 das Licht der Welt und sollte dem Wunsch nach bezahlbaren Schlafplätzen in dicht besiedelten Metropolregionen gerecht werden. Mittlerweile sind die kleinen Kabinen aus Kunststoff, sogenannte Pods, vor allem bei Alleinreisenden und Geschäftsleuten als preisgünstige Übernachtungsoption stark nachgefragt. Die international als Capsule Hotel und in Deutschland auch als Waben-, Schließfach- und abwertend als Sarghotel bekannten Schlafplätze überschreiten in ihrer Bodenfläche zumeist keine 2 m². Die Höhe der Kabinen eignet sich ebenfalls lediglich zum Sitzen. Ausgestattet sind die oft nach Geschlechtern getrennten Pods je nach Preisklasse entweder nur mit einer Matratze und bei mehr Komfort auch mit einem Radio, TV, Tisch und einer Klimaanlage. WC, Bad und Aufenthaltsräume werden von allen Bewohnern gemeinschaftlich genutzt.

Das Bild zeigt das im Star-Wars-Stil eingerichtete UZ Hostel in Neu-Taipeh.

Bild: UZ Hostel.

21. September 2018