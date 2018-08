Lichtlösungen für digitale Arbeitsplätze

Anzeige

Digitalisierung Mit der fortschreitendenwird die Arbeit im Büro zunehmend flexibel, individuell und mobil. Dadurch verändern sich auch die Arbeitsplätze und die Erwartungen an die Beleuchtungstechnik.

Die Bürowelt befindet sich im Umbruch. Einzelarbeit und territoriale Arbeitsplätze weichen zunehmend der Projektarbeit in wechselnden Teams. Flexible Modelle ermöglichen das Arbeiten an verschiedenen Orten wie Homeoffice oder Coworking Spaces. Durch diese Entwicklung, dem so genannten „New Work“, entstehen offene Bürokonzepte mit Funktionszonen wie Laptop-Arbeitsplätze, Loungebereiche, Meetingrooms und Ruhezonen. In diesem Umfeld sind Einrichtung, Raumklima, Akustik und Luftqualität wichtig und nicht zuletzt auch das richtige Licht.

Eine optimale und individuelle Beleuchtungslösung muss heute mehr bieten als normgerechte Sehbedingungen oder niedrige Betriebs- und Wartungskosten. Das so genannte Human Centric Lighting (HCL) folgt dem natürlichen Tagesverlauf und passt sich den wechselnden Bedingungen im Arbeitsalltag an. HCL kann die Kommunikation und Kreativität fördern, die Konzentration steigern und einen gesunden Lebensstil unterstützen. Außerdem lassen sich die Lichtlösungen leicht an die individuellen Bedürfnisse anpassen, denn die Ansprüche der Menschen an ihren Arbeitsplatz wechseln je nach Lebensalter. „Unsere Lichtlösungen sollen die modernen Arbeitswelten bereichern und die Attraktivität des Unternehmens für die Mitarbeiter steigern“, versichert Joachim Geiger, Director Marketing bei der Trilux Group und Managing Director bei der Trilux Vertrieb GmbH. Die Produkte der Lichtspezialisten aus Arnsberg passen sich durch variable Lichtniveaus und Farbtemperaturen den persönlichen Bedürfnissen an. Mit neuester LED-Technik in Kombination mit dem Lichtmanagementsystem Live Link bieten die Office-Leuchten eine gute Lichtqualität bei hoher Energie- und Kosteneffizienz. Das gilt für den Innen- und Außenbereich gleichermaßen, denn der Hersteller ist ein Komplettanbieter für ganzheitliche Lichtlösungen und bietet alles aus einer Hand.

Mit der neuen Bicult LED will der Hersteller die Beleuchtung im Büro revolutionieren. Das Produkt liefert ein nach oben gerichtetes, blendfreie Licht für die Grundbeleuchtung des Arbeitsplatzes. Zugleich wirft der Direktanteil der Lampe ein perfektes Licht auf den Schreibtisch und sorgt damit für normgerechte Arbeitsbedingungen ohne langwierige Planung.

Lichtmodule und Zubehör lassen sich im Baukastenprinzip kombinieren

Je nach Ausführung kann die Beleuchtung per App individuell den persönlichen Bedürfnissen der Nutzer angepasst werden. Es lassen sich mehrere Bicult LEDs vernetzen und zu einer so genannten Smart Connect Leuchte in einer Gruppe zusammenfassen. Durch die Gleichschaltung der Indirektanteile wird ein einheitliches Deckenbild erzeugt. Die Direktanteile der Leuchtmittel lassen sich weiterhin individuell steuern.

Das Modell Luceo Slim LED ist modular aufgebaut und für das Büro beziehungsweise für Bildungseinrichtungen konzipiert. Mit einer breiten, homogen Lichtaustrittsfläche sorgt das Leuchtmittel für eine blendfreie Beleuchtung und setzt zugleich optische Akzente. Lichtmodule und Zubehör lassen sich im Baukastenprinzip miteinander kombinieren. So sind die Lösungen standardmäßig für alle Büro- und Bildungsbereiche geeignet. Dank der Modularität lässt sich das Produkt variabel gestalten und der Anwender ist auch für zukünftige Anforderungen gerüstet. Smarte Zusatzfunktionen wie eine Sensorik zur Anwesenheitserfassung lassen sich über die Kopfstücke nachträglich integrieren.

Um Räumlichkeiten optimal zu inszenieren, sind in der modernen Architektur Beleuchtungslösungen gefragt, die sich auch bauachsenparallel einsetzen lassen. Das Modell Parelia LED ist genau für diese Anwendung ausgelegt und liefert so neue Gestaltungsfreiräume. Auch anspruchsvolle Raumsituationen lassen sich mit der Lichtbandlösung optimal beleuchten. Zugleich sorgt die Lösung für angenehme Arbeitsbedingungen im Office. Dank des besonderen Lichtkonzepts kann die Leuchte auch bei bauachsenparalleler Planung zentral über dem Schreibtisch platziert werden, ohne dass es zu störenden Reflexen auf spiegelnden Oberflächen wie Tablets oder Smartphones kommt. Mit einem hohen Indirektanteil sorgt die Leuchte für gute Lichtverhältnisse im Büro. Und nicht zuletzt besticht die Parelia durch ein exklusives Design mit einer seitlichen Lichtlinie.

Die Leuchtenfamilie Sonnos LED besitzt trotz ihrer Vielfalt eine einheitliche Formensprache. Ob quadratisch oder rund, groß oder klein, als Downlight, Spot oder Wallwasher – das reduzierte Leuchtendesign bringt Harmonie ins Gesamtbild der Office-Gestaltung. Das Modell ist in vier Größen erhältlich, bietet eine breite Auswahl an Optiken und kommt mit fünf Abstrahlcharakteristika daher. Das Leuchtmittel lässt sich schwenken und kann in vier Varianten installiert werden. Das erlaubt große planerische Gestaltungsfreiheit. Zur Wahl stehen außerdem vier verschiedene Reflektor-Varianten sowie Abdeckringe beziehungsweise Anbaugehäuse in drei unterschiedlichen Farben, die sich flexibel kombinieren lassen. Außerdem können die Downlights in ein Lichtmanagementsystem eingebunden werden. Dank des durchdachten Modulbaukastens lässt sich das Modell mit einem Online-Konfigurator intuitiv dem Einsatzbereich anpassen. Vorkonfigurierte Standardtypen reduzieren dabei den Planungsaufwand. (ub)

7. August 2018