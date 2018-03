Bosch Power Tools steigert Umsatz steigt um 5 %

Anzeige

Bosch Power Tools ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 erneut kräftig gewachsen. Mit 4,7 Milliarden Euro erzielte der Bosch-Geschäftsbereich mehr Umsatz als je zuvor. Das Wachstum entspricht wechselkursbereinigt fünf Prozent, nominal vier Prozent. Bosch baut das Sortiment an Akku-Werkzeugen kontinuierlich aus und nutzt zunehmend die Möglichkeiten der Vernetzung für Produkte und für Services. Eine weitere wichtige Säule des Wachstums ist der langjährige Fokus auf aufstrebende Märkte. Weltweit ist Bosch mit Elektrowerkzeugen im vergangenen Jahr in mehr als 30 Ländern zweistellig gewachsen – darunter China, Indien und Russland. Um weiter zuzulegen, will Bosch künftig auch neue Zielgruppen erschließen, etwa mit Geräten wie dem Fensterreiniger GlassVac oder dem Heißklebestift Gluey.

16. März 2018