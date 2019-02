Werkzeuge für Blechbearbeitung kalkulieren

Anzeige

Am 15. und 16. Mai veranstaltet die Technische Akademie Esslingen (TAE) ein Seminar zur Kalkulation und Auslegung von Werkzeugen für die Blechbearbeitung. Die Veranstaltung wendet sich sowohl an Anwender und Hersteller von Werkzeugen – vorwiegend zur Blechbearbeitung – als auch an Käufer und Hersteller von Blechteilen. Als Seminarziele nennt der Veranstalter, dass die Teilnehmer

klare Kostenaussagen und -vergleiche für alternative Produktdesigns und Fertigungskonzepte treffen können,

deutlich schneller vom Teil zum Werkzeug kommen,

frühzeitig Kostentreiber bei Einzelbauteilen, Werkzeugen und Produktstrukturen erkennen,

ein hohes Kostenverständnis entwickeln,

in Projektteams gezielt kommunizieren sowie

die bestmöglichen Entscheidungen für ein kostengerechtes Produkt- und Prozessdesign treffen können.

Weitere Informationen unter: http://hier.pro/60Kmz.

13. Februar 2019