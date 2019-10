Anzeige

MicroStep (Halle 7, Stand 7410) rückt neue Lösungen aus der Laser- und Plasmatechnologie in Verbindung mit hocheffizienten Materialhandlingsystemen in den Messefokus. Als eine Neuheit im Bereich Plasmatechnologie feiert die multifunktionale MG-Baureihe Premiere. Sie ist mit einem innovativen Fasenaggregat ausgerüstet. Erstmals präsentiert der Hersteller an seinem Alleskönner den neuen Plasmarotator. Dieser hat einen integrierten Scanner, der mehrere Vorteile vereint: Die Integration des Scanners in den Plasmarotator bringt – im Vergleich zu einem separat auf der Portalbrücke verfahrenden Scanner – ein Plus an Geschwindigkeit und Präzision im Scanvorgang und somit im ganzen Bearbeitungszyklus. Mit der neuen Lösung ist keine Offsetkalibrierung mehr nötig und die Verfahrwege sind kleiner.

28. Oktober 2019