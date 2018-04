Sensor erfasst Entfernungen millimetergenau

Anzeige

Analog Devices (Halle 9, Stand H23) demonstriert erstmals in Europa seine Präzisions-Radar-Sensortechnik, die das Unternehmen durch die vor kurzem erfolgte Übernahme von Symeo erworben hat. Damit können Anwender laut Anbieterangaben Entfernungen millimetergenau erfassen und Parameter wie Geschwindigkeit und Beschleunigung ermitteln. Als zweites Messehighlight zeigt der Hersteller die Anwendung von Machine-Learning auf Vibrationsanalysen und Maschinenzustandsüberwachungen. Anhand eines Analysesystems verdeutlicht der Showcase mit der Profilierung von erfassten Geräuschen, wie die Technik Lösungen für zustandsorientierte Überwachung verbessern kann, indem sie lernt, welche Geräusche unauffällig sind und Unregelmäßigkeiten erkennt sowie sich abzeichnende Probleme ausmacht. Auch sein Portfolio in den Bereichen software-definierter I/O-Technik, speicherprogrammierbare Steuerungen, Zustandsüberwachung mittels MEMS-Sensor-Technik sowie IT-Security präsentiert das Unternehmen in Hannover.

11. April 2018